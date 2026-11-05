Ghaziabad News: इमरान हत्याकांडः आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

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जेवर थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सात अक्टूबर को जहांगीरपुर कस्बा के व्यापारियान मोहल्ले में इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इसमें आठ अक्टूबर को इमरान के भाई फरमान ने पुलिस को तहरीर देकर अनीश, नफीस, यूनुस, शेरू उर्फ आरिफ, जान मौहम्मद और अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें पुलिस अभी नामजद समेत करीब 11 आरोपी को जेल भेज चुकी थी। मामले में वांछित सालू निवासी पठान टोला मोहल्ला पहासू जिला बुलंदशहर की तलाश की जा रही थी।इसी के चलते बुधवार रात को पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। गांव हसनपुर मोड़ पर पुलिस ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उस पर पहले से 11 मुकदमे दर्ज हैं।