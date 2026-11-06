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Ghaziabad News: कौशांबी आरएम कार्यालय के बाहर सिटी बसों के साथ ऑटो रिक्शा की डग्गामारी

Fri, 06 Nov 2026 02:17 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:17 AM IST
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Illegal transport operations by auto-rickshaws alongside city buses outside the Kaushambi RM office

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साहिबाबाद। कौशांबी स्थित रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय के बाहर खुलेआम बसों और ऑटो की डग्गेमारी चल रही है। यहां सिटी बसों के साथ ही ऑटो रिक्शा खड़े कर यात्रियों को बैठाया जा रहा है। लालकुआं और विजयनगर जाने वाले यात्रियों को ऑटो चालक 30 रुपये में सफर कराने की सुविधा दे रहे हैं। एक ही स्थान पर सिटी बसों और ऑटो रिक्शा के खड़े होने से यात्रियों को अपने वाहनों में बैठाने के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है। कौशांबी से सिटी बस का किराया भी 25-30 रुपये ही है।

आरएम कार्यालय के बाहर ही इस तरह ऑटो रिक्शा का जमावड़ा लगने और यात्रियों को खुलेआम बैठाने से परिवहन निगम की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिटी बसों के निर्धारित संचालन के बीच ऑटो रिक्शा चालक भी वहीं से सवारियां भर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर ही यह गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इन पर प्रभावी रोक नजर नहीं आ रही है।
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इनसेट--
आज से शुरू हुआ अतिरिक्त बसों का संचालन, पहले दिन 431 बसें चलीं
दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बृहस्पतिवार से परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया। पहले दिन शाम चार बजे तक 431 बसों का संचालन किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए पांच से पंद्रह नवंबर तक विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत कौशांबी, आनंद विहार समेत प्रमुख बस अड्डों से यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसें चलाई जा रही हैं, ताकि त्योहार पर घर जाने वाले लोगों को सफर में परेशानी न हो।
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आरएम कार्यालय के बाहर ऑटो स्टैंड बना हुआ है, अब सड़क का काम चल रहा है तो इस वजह से जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस और आरटीओ को वैकल्पिक स्थान तलाशना चाहिए।
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