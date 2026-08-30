फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Husband and wife run over by truck in Indirapuram

पति-पत्नी की मौत: गाजियाबाद में जाम से बचने के लिए बाइक से निकले थे दंपती, ट्रक ने दोनों को 50 मीटर तक घसीटा

Sun, 30 Aug 2026 09:13 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, इंदिरापुरम (गाजियाबाद)
माई सिटी रिपोर्टर, इंदिरापुरम (गाजियाबाद) Published by: विकास कुमार Updated Sun, 30 Aug 2026 09:13 PM IST
सार

नीलम के भाई गौरव ने बताया कि वह बागपत के धटौली के रहने वाले हैं और रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने आए थे। रविवार को छुट्टी होने के चलते आशीष और नीलम तुराबनगर बाजार में शॉपिंग के लिए निकले थे। घर से कुछ दूर पहुंचते ही थे कि पीछे से आए पंजाब के होशियारपुर में पंजीकृत लोडेड बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। 

विज्ञापन
Husband and wife run over by truck in Indirapuram
दंपती की दर्दनाक मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एनएच-9 पर छिजारसी कट के पास रविवार सुबह करीब 11 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक ट्रक के आगे फंस गई और ट्रक उन्हें करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया। इससे दंपती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले रास्ते पर करीब एक घंटे तक जाम लग गया। पुलिस ने ट्रक और बाइक को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन

पति एरिया मैनेजर तो पत्नी थी डायटीशियन
पुलिस के अनुसार, इंदिरापुरम की साया गोल्ड सोसायटी के टावर-सात में आशीष आनंद (36) अपनी पत्नी नीलम त्यागी (32) और छह साल की बेटी अश्विका के साथ रहते थे। आसपास के लोगों ने बताया कि आशीष दिल्ली की जीएसके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनकी पत्नी नीलम पहले इंदिरापुरम के एक निजी अस्पताल में डायटीशियन थीं। पिछले कुछ समय से वह घर से ही लोगों को डाइट प्लान दे रही थीं और ऑनलाइन काउंसलिंग भी करती थीं। उन्होंने दो साल पहले ही इस सोसायटी में फ्लैट खरीदा था।

विज्ञापन
विज्ञापन

आशीष ने पहना था हेलमेट, नीलम ने नहीं
नीलम के भाई गौरव ने बताया कि वह बागपत के धटौली के रहने वाले हैं और रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने आए थे। रविवार को छुट्टी होने के चलते आशीष और नीलम तुराबनगर बाजार में शॉपिंग के लिए निकले थे। घर से कुछ दूर पहुंचते ही थे कि पीछे से आए पंजाब के होशियारपुर में पंजीकृत लोडेड बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के समय आशीष ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि नीलम बिना हेलमेट के थीं। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

विज्ञापन

जांच सीसीटीवी के सहारे 
एसीपी इंदिरापुरम ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर आरोपी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की जांच की जा रही है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

जाम से बचने के लिए खरीदी थी बाइक
मृतक नीलम के भाई गौरव ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक नई बाइक खरीदी थी, जिसका अभी नंबर भी नहीं आया था। दंपती जाम से बचने के लिए उसी बाइक से निकले थे। गौरव ने बताया कि आशीष के बड़े भाई अंकुर ताइवान में नौकरी करते हैं। उन्हें हादसे की सूचना दे दी गई है और वह भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। आशीष के माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था।

हादसे के बाद लगा जाम, लोगों ने किया हंगामा
एनएच-9 पर सड़क के बीच ट्रक खड़ा होने और भीड़ जमा होने से दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले रास्ते पर एक घंटे तक जाम लग गया। वहीं, मेरठ से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर भी लोग वाहन रोककर हादसा देखने लगे, जिससे उस तरफ भी जाम लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को शांत कराकर ट्रक को कब्जे में लिया और जाम खुलवाया।

2019 में हुई थी शादी
गौरव ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन नीलम की शादी 26 मार्च 2019 को आशीष के साथ की थी। पहले वे प्रताप विहार, गाजियाबाद में किराए के घर में रहते थे। दो साल पहले ही उन्होंने अपना फ्लैट खरीदा था। फिलहाल उनकी बेटी अश्विका अपने नाना-नानी के पास है। बच्ची को अभी हादसे की जानकारी नहीं दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed