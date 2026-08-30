पति-पत्नी की मौत: गाजियाबाद में जाम से बचने के लिए बाइक से निकले थे दंपती, ट्रक ने दोनों को 50 मीटर तक घसीटा

आशीष ने पहना था हेलमेट, नीलम ने नहीं

नीलम के भाई गौरव ने बताया कि वह बागपत के धटौली के रहने वाले हैं और रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने आए थे। रविवार को छुट्टी होने के चलते आशीष और नीलम तुराबनगर बाजार में शॉपिंग के लिए निकले थे। घर से कुछ दूर पहुंचते ही थे कि पीछे से आए पंजाब के होशियारपुर में पंजीकृत लोडेड बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के समय आशीष ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि नीलम बिना हेलमेट के थीं। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।