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मरीजों को अब बाहर से इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। इसके लिए उन्हें निजी स्तर पर छह से सात हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। कई मरीज इलाज के लिए दिल्ली जाने को मजबूर हैं। अस्पताल की इमरजेंसी में हीमोफीलिया के फैक्टर-8 और फैक्टर-9 के 150 से अधिक मरीज पंजीकृत हैं। इन मरीजों को फैक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सीएमएस राकेश कुमार ने बताया कि फैक्टर की आपूर्ति के लिए लखनऊ मांग भेजी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फैक्टर जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएंगे।



गाजियाबाद। एमएमजी अस्पताल में हीमोफीलिया के फैक्टर समाप्त हो गए हैं। इस कारण हीमोफीलिया के मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।