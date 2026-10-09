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गाजियाबाद: सीजेपी के चलो दिल्ली आह्वाहन के बाद यूपी बॉर्डर पर सख्ती, भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात

Fri, 09 Oct 2026 12:27 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 09 Oct 2026 12:27 PM IST
सार

सीजेपी के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।  गाड़ियों को चेक करके दिल्ली की ओर जाने दिया जा रहा है।

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Heavy police force deployed at the UP border due to CJP's protest in Delhi
सीजेपी प्रदर्शन को लेकर यूपी बॉर्डर पर सख्ती, पुलिस बल तैनात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 10 अक्टूबर को 'चलो दिल्ली' का आह्लान किया है। संगठन ने देशभर के युवाओं, छात्रों और आम लोगों से दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का विरोध है।

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सीजेपी के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।  गाड़ियों को चेक करके दिल्ली की ओर जाने दिया जा रहा है। पुलिस सीजेपी आंदोलन में शामिल होने जा रहे लोगों को दिल्ली की सीमा पर रोक रही है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा है। डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल का कहना है, पुलिस दिल्ली जाने वाले वाहनों और लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है।

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