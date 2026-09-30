Ghaziabad News: कनावनी चौकी के पीछे कूड़े का अंबार, राहगीर परेशान
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
साहिबाबाद। कनावनी चौकी के पीछे नहर पर जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यह रास्ता सुबह और शाम टहलने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद यहां फैली गंदगी को लेकर लोगों की ओर से शिकायत नहीं किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासी ओमपाल ने बताया कि रास्ते के आसपास कूड़ा जमा होने के साथ झाड़ियों में भी गंदगी पड़ी रहती है। कुछ समय पहले शाम के दौरान झाड़ियों में आग लग गई थी। इस दौरान वहां टहल रहे दो-तीन लोगों ने आग बुझाने में मदद की, लेकिन इसके बाद भी रास्ते की सफाई और गंदगी हटाने को लेकर संबंधित विभाग में शिकायत किए जाने की पहल नहीं हुई। उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने में आम लोगों की भी भूमिका है। वहीं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही इलाके से गंदगी साफ कराई जाएगी।
विज्ञापन