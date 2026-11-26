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माई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। बुलंदशहर के बहुचर्चित चना बीज सब्सिडी घोटाले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के पूर्व अधिकारी घनश्याम चटवानी ने अदालत में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराए। सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी भारत सिंह यादव ने अगली तारीख तय कर दी।सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2013-14 में चना बीज वितरण में कथित अनियमितता की गई थी। आरोप है कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच मिलीभगत कर बिना अधिकृत आवंटन के 3983.50 क्विंटल प्रमाणित चना बीज सब्सिडी वाली दर पर निजी फर्म को बेच दिया गया। इससे सरकारी अनुदान का अनुचित लाभ निजी पक्ष को मिला और कंपनी को करीब 87.63 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई।जांच एजेंसी का आरोप है कि एके नारंग, उनकी कंपनी और अन्य आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत निर्धारित नियमों को दरकिनार कर बीज का वितरण कराया। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। जांच में कंपनी के लेटरहेड, समझौते और वित्तीय लेनदेन से जुड़े अभिलेख भी सामने आए हैं।सीबीआई के मुताबिक, महाराष्ट्र की एक संस्था ने बुलंदशहर और अनूपशहर की निजी फर्मों को चना बीज बेचा था। इसमें निर्धारित आवंटन और सब्सिडी वितरण के नियमों का पालन नहीं किया गया। मामले में जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत में सुनवाई जारी है।