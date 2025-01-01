Ghaziabad News: मंदिरों में हुई गोवर्धन पूजा, भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किया अन्नकूट का भोग

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राजेंद्र नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में शाम पांच बजे गोवर्धन पूजा महोत्सव की शुरुआत हरिनाम संकीर्तन से हुई। इसके बाद शाम छह से सात बजे तक एचजी सुरोत्तम प्रभु ने श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। शाम सात बजे गोवर्धन की आरती की गई और इसके बाद श्रद्धालुओं ने गोवर्धन परिक्रमा की। शाम 7:30 बजे से दामोदराष्टकम और हरिनाम संकीर्तन हुआ। रात आठ बजे से श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट गोवर्धन भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं, इंदिरापुरम स्थित इस्कॉन मंदिर में भी शाम छह बजे गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। यहां भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग अर्पित कर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। इसके अलावा गणेशपुरी स्थित राधा-माधव मंदिर में रात नौ बजे गोवर्धन पूजा के अवसर पर कीर्तन का आयोजन किया गया।गोवर्धन पूजा पर जगह-जगह हुए भंडारेगोवर्धन पूजा पर वसुंधरा सेक्टर-9 स्थित एसआरबीसी प्लाजा में योग विज्ञान संस्थान की वसुंधरा जिला इकाई ने भंडारे का आयोजन किया गया। जिला प्रधान राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि संस्थान की ओर से वसुंधरा के विभिन्न सेक्टरों में प्रतिदिन निशुल्क योग साधना कराई जाती है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए योग कक्षाओं से जुड़ने की अपील की। आयोजन में ओडी भारद्वाज, भूपेंद्र चौधरी, हरिओम शर्मा, संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में साधक-साधिकाओं ने सहयोग किया। वहीं, वसुंधरा किसान चौक और शालीमार गार्डन के शिव चौक स्थित जगदंबा मंदिर परिसर में भी गोवर्धन पूजा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। राजेंद्र नगर में भी श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया गया। इसके अलावा वसुंधरा, शालीमार गार्डन और राजेंद्र नगर में मंगलवार को अन्नकूट भंडारा किया गया।