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नियमानुसार, कनेक्शन बंद कराने का शुल्क और अंतिम बकाया राशि जमा होने के बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर मीटर उखाड़ती है। इसके बाद मीटर हटाने और कनेक्शन काटने की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिलिंग सॉफ्टवेयर में उपभोक्ता का खाता बंद हो जाना चाहिए, लेकिन मीटर उखड़ने के महीनों बाद भी पोर्टल पर स्थिति अपडेट नहीं हो रही।नतीजतन, सिस्टम हर महीने फिक्स चार्ज और औसत रीडिंग के आधार पर बिल जनरेट कर रहा है। बिल निरस्त नहीं होने से उस पर सरचार्ज भी जुड़ता जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी होने का डर सता रहा है।केस-1 : मीटर उखड़े छह महीने बीते, आ गया 14 हजार का बिलराजनगर एक्सटेंशन निवासी राकेश शर्मा ने मकान शिफ्ट करने से पहले छह महीने पूर्व पूरा बकाया जमा कर कनेक्शन बंद करा लिया था। विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचकर मीटर भी उखाड़ ले गए थे। इसके बावजूद पिछले महीने उनके पुराने पते पर 14,200 रुपये का बिजली बिल भेज दिया गया। अब वह एसडीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।केस-2 : पैसा जमा कराया, रसीद तक नहीं मिलीसुदामापुरी निवासी बेबी ने बताया कि दुकान बंद करने के बाद उन्होंने अप्रैल में बकाया राशि जमा कर कनेक्शन बंद कराने की प्रक्रिया पूरी कराई थी। इसके बावजूद उनके मोबाइल फोन पर हर महीने न्यूनतम फिक्स चार्ज का बिल आने का संदेश मिल रहा है। शिकायत करने पर कर्मचारी पोर्टल अपडेट न होने का हवाला देकर टालमटोल कर रहे हैं। उन्हें अब तक कनेक्शन बंद कराने की रसीद भी नहीं दी गई है।मीटर उखड़ने के बाद कई बार मीटर सीलिंग की रिपोर्ट समय पर बिलिंग सिस्टम में फीड नहीं हो पाती। इससे ऐसी तकनीकी दिक्कत आती है। जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन बंद करा लिया है, वे अंतिम भुगतान की रसीद और मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रति संबंधित कार्यालय में जमा करा दें। जांच के बाद गलत बिल निरस्त कर खाता स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।-पवन अग्रवाल, मुख्य अभियंता, जोन एक