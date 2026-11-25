शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने के लिए गाजियाबाद को जल्द ही 100 नई इलेक्ट्रिक (ईवी) बसें मिलेंगी। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बुधवार को शहर के दौरे के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बसों की खरीद और संचालन से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके पूरा होते ही शहर के नए मार्गों का चयन कर इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

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