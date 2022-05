{"_id":"627b06e48adc94418b014024","slug":"ghaziabad-the-inspector-had-slapped-now-the-lawyers-beat-him-the-police-post-was-vandalized","type":"story","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: दरोगा ने 13 दिन पहले जड़ा था थप्पड़ अब वकीलों ने पीटा, पुलिस चौकी में की तोड़फोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 11 May 2022 06:14 AM IST