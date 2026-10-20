गाजियाबाद: 50 लाख की चरस के साथ दीपक अग्रवाल गैंग का सदस्य गिरफ्तार, हत्या समेत आठ मुकदमे दर्ज

ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने 50 लाख की चरण के साथ दीपक अग्रवाल गैंग का सदस्य मदन उर्फ बच्ची निवासी अगरौला को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से एक किलो 10 ग्राम चरस और दिल्ली से चोरी की गई स्कूटी बरामद हुई है।

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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि बरामद चरस की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये है। आरोपी दिल्ली से चरस लाकर उसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाता था और ट्रक व टेंपो चालकों के अलावा नशा करने वाले लोगों को बेचता था। मंगलवार तड़के खड़खड़ी रोड स्थित अंडरपास के पास वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर आ रहे एक युवक को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर उसने स्कूटी मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।जांच में स्कूटी दिल्ली के गाजीपुर इलाके से चोरी होने की जानकारी मिली। इस संबंध में वहां चोरी का मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार आरोपी मदन उर्फ बच्ची ने पूछताछ में बताया गया करीब 20 दिन पहले गाजीपुर, दिल्ली से स्कूटी चोरी की थी। उसके बैग की तलाशी लेने पर दो पैकेट में रखी एक किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी ने बताया कि वह दिल्ली में खजूरी फ्लाईओवर के पास से चरस लाता था और उसे छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचता था।पुलिस के मुताबिक, आरोपी का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उसके खिलाफ हत्या का एक, गैर इरादतन हत्या का एक, हत्या के प्रयास के दो, आर्म्स एक्ट के दो और स्कूटी चोरी का एक मुकदमा समेत कुल आठ मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस आरोपी के अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी जुटा रही है।