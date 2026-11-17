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शुरुआती जांच में ऑडियो के कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है। ऐसे में जांच एजेंसियां अब इस ऑडियो के पीछे की मंशा, इसे तैयार करने वाले और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई हैं कि कहीं ऑडियो के जरिये जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं की गई। विज्ञापन गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के वसुंधरा पुलिस चौकी धमाके की जांच में अब नया तथ्य सामने आया है। सोशल मीडिया पर धमाके की जिम्मेदारी लेने के लिए आतंकवादी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान की ओर वायरल की गई ऑडियो की आवाज एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) बेस्ड होने की बात जांच में सामने आई है।

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6 नवंबर की रात करीब 10 बजे वसुंधरा पुलिस चौकी में जोरदार धमाका हुआ था। घटना के अगले दिन सात नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'गाजी-2' नाम के अकाउंट से एक पोस्ट और वीडियो साझा किया गया था। इसमें आतंकवादी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान की ओर से धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था।



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इसके साथ ही जिम्मेदारी लेने के संबंध में एक ऑडियो भी प्रसारित की गई थी। जांच में इस ऑडियो की आवाज एआई बेस्ड होने की बात सामने आने के बाद एजेंसियों का शक गहरा गया है। हालांकि ऑडियो को किसने तैयार किया और इसके पीछे किसका नेटवर्क है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है।

एडिशनल कमिश्नर राज करन नय्यर ने बताया कि आरोपियों ने एआई ऑडियो बनाकर वीडियो में वायरल किया था।

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