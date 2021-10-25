Ghaziabad News: मोबाइल फोन हैक कर तीन लोगों से 28.50 लाख ठगे

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मूलरूप से बिहार के ठाकुरगंज निवासी शाहिद आलम ने बताया कि वह मालीवाड़ा में रहते हैं। उनके मोबाइल फोन पर खाते को यूपीआई से लिंक करने का मैसेज आया था। उन्होंने लिंक खोला तो मोबाइल फोन हैक हो गया। इसके बाद उनके खाते से आरोपियों ने सात लाख रुपये निकाल लिए। 14 जुलाई को आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उनको बैंक जाने पर इसका पता चला। साइबर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।महेंद्रा एन्क्लेव निवासी बाबूराम ने बताया कि उनकी पत्नी के मोबाइल फोन पर आईजीएल कंपनी के नाम से एक मैसेज आया था। मैसेज में कनेक्शन को अपडेट करने की बात लिखी थी। दिए गए नंबर पर बात करने पर कहा गया कि अपडेट न होने की स्थिति में कनेक्शन बंद हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक एप डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजा। उसको खोलते ही उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और खाते से सात लाख रुपये निकल गए। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत साइबर थाने में दी।ट्रांस हिंडन वसुंधरा निवासी स्वाति जैन ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। उसको खोलते ही उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और खाते से 20 से अधिक बार में 14.50 लाख रुपये निकल गए। बैंक से स्टेटमेंट निकलवाने पर उनको अपने साथ हुई ठगी का पता चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का कहना है कि जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई है, उनके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। खातों में जमा रकम काे फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।