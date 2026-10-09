Ghaziabad News: मेट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर 7.26 लाख रुपये ठगे
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:54 AM IST
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गाजियाबाद। मेट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती करके एक युवक को शादी का झांसा देकर साइबर ठगों ने 7.26 लाख रुपये ठग लिए। शातिर ने रोज बातचीत कर युवक का विश्वास जीता और फिर अलग-अलग परेशानी बताकर कई बार में रुपये ले लिए। रुपये जल्द वापस करने का आश्वासन देकर काफी समय तक झांसे में रखा। इसके बाद संपर्क खत्म कर दिया। ठगी का एहसास होने पर संजयनगर सेक्टर-23 निवासी युवक ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि संजयनगर सेक्टर-23 निवासी अमित सक्सेना के मुताबिक एक मेट्रिमोनी साइट पर उन्हें शीतल शर्मा नाम की प्रोफाइल दिखाई दी। उसमें रुचि दिखाने पर युवती ने उन्हें मैसेज किया और बातचीत शुरू हुई। कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद युवती ने अलग-अलग परेशानी बताकर आठ अगस्त 2025 से 16 अक्तूबर 2025 तक कई बार में उनसे 7.26 लाख रुपये ले लिए। उसने रुपये जल्द वापस करने की बात कही।
काफी समय बीतने के बाद भी रुपये वापस नहीं मिले तो अमित उसे तलाशने उसके बताए पते हरियाणा के हिसार स्थित मॉडल टाउन गए, लेकिन वह वहां नहीं मिली। पता फर्जी निकला। इसके बाद उन्हें ठगी का शक हुआ। एडीसीपी क्राइम ने बताया कि मामले में सात अक्तूबर को केस दर्ज कर लिया गया है। शातिर की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। रकम फ्रीज कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी।
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एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि संजयनगर सेक्टर-23 निवासी अमित सक्सेना के मुताबिक एक मेट्रिमोनी साइट पर उन्हें शीतल शर्मा नाम की प्रोफाइल दिखाई दी। उसमें रुचि दिखाने पर युवती ने उन्हें मैसेज किया और बातचीत शुरू हुई। कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद युवती ने अलग-अलग परेशानी बताकर आठ अगस्त 2025 से 16 अक्तूबर 2025 तक कई बार में उनसे 7.26 लाख रुपये ले लिए। उसने रुपये जल्द वापस करने की बात कही।
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काफी समय बीतने के बाद भी रुपये वापस नहीं मिले तो अमित उसे तलाशने उसके बताए पते हरियाणा के हिसार स्थित मॉडल टाउन गए, लेकिन वह वहां नहीं मिली। पता फर्जी निकला। इसके बाद उन्हें ठगी का शक हुआ। एडीसीपी क्राइम ने बताया कि मामले में सात अक्तूबर को केस दर्ज कर लिया गया है। शातिर की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। रकम फ्रीज कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी।
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