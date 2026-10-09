Ghaziabad News: दीवार लांघकर ग्राइंडर से शिवलिंग खंडित, हंगामा

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प्राचीन मंदिर में आरोपी चहारदीवारी फांदकर घुसे। आरोपियों को मंदिर परिसर की जानकारी थी। पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी अपने साथ ग्राइंडर लेकर आए थे। मंदिर के गर्भगृह से करीब 10 फीट दूरी पर बिजली का बोर्ड लगा है। जांच पड़ताल में सामने आया कि इसी बिजली के बोर्ड से ग्राइंडर में करंट प्रवाहित किया गया और शिवलिंग खंडित किया गया। ग्राइंडर की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया और स्थिति संभाली।घटना से मेल नहीं खाता एसीपी का नजरियाएसीपी प्रियाश्री पाल का दावा है कि शिवलिंग को खंडित करने वाली एक 16-17 वर्षीय किशोरी है। दीवार फांदते हुए मंदिर के पुजारी ने किशोरी को देखने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब पुजारी ने किशोरी की करतूत देखी तो शोर क्यों नहीं मचाया। किशोरी ग्राइंडर और बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड लेकर अकेले ही शिवलिंग को खंडित करके आसानी से चली जाएगी। पुलिस का दावा है कि पुजारी और आसपास के लोगों ने खंडित शिवलिंग हटाकर सुबह छह बजे नए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई।डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का कहना है कि मंदिर में घुसकर शिवलिंग खंडित करने के आरोपियों को खोजने के लिए टीम लगाई गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुजारी के मुताबिक एक किशोरी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मामले की तह तक पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।