Ghaziabad News: सदरपुर का तालाब बनेगा आकर्षण का केंद्र, पांच करोड़ से होगा कायाकल्प

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इस योजना के तहत केवल तालाब की सफाई ही नहीं होगी। इसे एक सुंदर और हरा-भरा स्थान बनाया जाएगा। नगर निगम तालाब के चारों तरफ ग्रामीणों के लिए वॉकिंग ट्रैक का निर्माण कराएगा। लोगों के बैठने के लिए बेंचें लगाई जाएंगी। परिसर को हरा-भरा बनाने के लिए छायादार, फलदार व फूलदार पौधे रोपे जाएंगे।जलकल विभाग के महाप्रबंधक के. पी. आनंद ने बताया कि यह तालाब क्षेत्र का बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा। तालाब में हमेशा पर्याप्त पानी बनाए रखने की विशेष व्यवस्था की जाएगी। इससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। ग्रामीणों में जीर्णोद्धार की खबर से खुशी है। हालांकि, तालाब की काफी जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती है।