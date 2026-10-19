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Ghaziabad News: टीएचए में चार से छह घंटे तक बिजली कटौती, लोग परेशान

Mon, 19 Oct 2026 02:33 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:33 AM IST
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Four to six-hour power cuts in THA; residents inconvenienced
साहिबाबाद। टीएचए के कई इलाकों में बिजली लाइनों और फीडरों की मरम्मत के नाम पर हो रही लंबी कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। शालीमार गार्डन, साहिबाबाद सब्जी मंडी और खोड़ा समेत कई क्षेत्रों में लोग शनिवार रात बिजली ट्रिपिंग की समस्या से जूझते रहे। कई इलाकों में चार से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को पानी की किल्लत और रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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शालीमार गार्डन निवासी रमेश कुमार ने बताया कि बिजली कटौती के कारण घरों में जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। शनिवार रात भी हर एक घंटे में बिजली का आना-जाना लगा रहा। वहीं बिजली उपकरणों के बंद होने से घरेलू कामकाज में परेशानी आई। वहीं सब्जी मंडी में मरम्मत कार्य के चलते दो दिन से बिजली कटौती हो रही है। घंटों-घंटों बिजली नहीं होने से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी कई सेक्टरों में दोपहर करीब दो बजे से चार बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।
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विद्युत नगरीय वितरण खंड-33 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में करीब चार घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित रही। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता बृजेश कुमार ने बताया कि 33 केवी इंडिपेंडेंट फीडर अंबिका स्टील पर तार व खंबे बदलने का कार्य किया गया। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। प्रभावित क्षेत्रों में एलोना इंडस्ट्री, अंबिका स्टील फैक्ट्री, अंबिका स्टील सबस्टेशन, सीपीडब्ल्यूडी सेक्टर-10, 16 वसुंधरा, टाइगर आईडीसी, वैशाली सेक्टर-6 और महाराजपुर-3 शामिल हैं। निगम ने उपभोक्ताओं को पूर्व में मैसेज भेजकर सहयोग की अपील की थी। साथ ही अपने जरूरी काम पहले ही करने के लिए सूचना दी जाती है।
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