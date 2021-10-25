Ghaziabad News: हिंडन पुल के नीचे बनी मजार पर पूर्व मेयर ने उठाए सवाल, हटाने की मांग
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:25 AM IST
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गाजियाबाद। जीटी रोड स्थित करीब 40 साल पुराने हिंडन पुल के नीचे मजार के साथ बने कमरे पर पूर्व मेयर आशु वर्मा ने सवाल उठाए हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने वीडियो बनाकर डीएम से इसे तत्काल हटवाने की मांग की है। वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं कि अवैध रूप से बना यह निर्माण पुल के लिए खतरा हो सकता है। डीएम को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि हिंडन नदी पर बना नया पुल करीब 50 साल पुराना है। इस पुल के पश्चिमी छोर के नीचे कुछ लोगों ने एक कमरा और मजार बना दी है। पुल के अंतिम छोर की संकरी जगह को घेरकर अवैध निर्माण करना पुल की सुरक्षा के लिए खतरा है। जीटी रोड पर बना यह पुल देश के लिए बहुत महत्व रखता है। आगे लिखा है कि अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई कराएं।