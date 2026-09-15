Ghaziabad News: हिंडन से किशनगढ़ और मुंद्रा की उड़ानें फिर होंगी शुरू

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हिंडन एयरपोर्ट के निदेशक डाॅ. चिलका महेश ने बताया कि स्टार एयर ने अप्रैल 2026 में राजस्थान के किशनगढ़ और जून में गुजरात के मुंद्रा के लिए हिंडन से सीधी उड़ान शुरू की थी। तकनीकी और परिचालन कारणों से दोनों सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी थीं, जिससे यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ रहा था। अब 25 अक्तूबर से किशनगढ़ और 27 अक्तूबर से मुंद्रा की सेवा बहाल होगी।किशनगढ़ की फ्लाइट 25 अक्तूबर से सप्ताह में पांच दिन- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उड़ेगी। इससे अजमेर शरीफ जाने वाले श्रद्धालुओं और संगमरमर कारोबारियों को फायदा मिलेगा। मुंद्रा रूट पर 27 अक्तूबर से सप्ताह में तीन दिन- मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को उड़ान संचालित होगी।इंडिगो ने भी विंटर शेड्यूल में बदलाव किया है। 25 अक्तूबर से हिंडन से उड़ान नवी मुंबई के बजाय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए होगी। नए शेड्यूल के तहत मुंबई से विमान सुबह 10:15 बजे उड़कर 12:05 बजे हिंडन पहुंचेगा और 12:55 बजे हिंडन से रवाना होकर 2:55 बजे मुंबई पहुंचेगा। अभी नवी मुंबई से सुबह 7:20 बजे आकर 9:40 बजे हिंडन पहुंचती है और शाम 5:10 बजे हिंडन से चलकर 7:15 बजे नवी मुंबई पहुंचती है।