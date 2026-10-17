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Ghaziabad News: बिजली चोरी करते पांच उपभोक्ता पकड़े, 14 किलोवाट का अवैध भार मिला

Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
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Five consumers caught stealing electricity; 14 kW of unauthorized load discovered
सिकंदराबाद। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए सलेमपुर और जोखाबाद गांव में छापेमारी की। इस अभियान के तहत पांच उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। जांच में कुल 14 किलोवाट का अवैध विद्युत भार संचालित पाया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विजिलेंस टीम ने दोनों गांवों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसका नेतृत्व उपखंड अधिकारी (तृतीय) कर रहे थे। बिजली चोरी के मामले सामने आने पर विभाग ने पांचों उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ऊर्जा निगम आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है। निगम ने उपभोक्ताओं से वैध कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली का उपयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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