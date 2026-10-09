Ghaziabad News: जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग, 13 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन





साहिबाबाद। टीलामोड़ थानाक्षेत्र में बुधवार रात जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस ने तीन नामजद और 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित बबलू त्यागी ने पुलिस को बताया कि उन्हें रात करीब 1:15 बजे फोन पर सूचना मिली कि उनके समधी राजीव उर्फ गुड्डू त्यागी की असालतपुर फरुखनगर स्थित खसरा नंबर 1153 की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत अपने चचेरे भाई वीरेंद्र एडवोकेट और राजीव वकील को जानकारी दी। इसके बाद रात में ही 112 नंबर पर पुलिस को सूचित कर दिया। वे अपनी कार से त्यागी चौक पहुंचे, जहां पुलिस की पीआरवी भी आ गई। पुलिस के साथ वे मौके पर पहुंचे तो अरुण गुप्ता, उसका बेटा वंश गुप्ता, गांव का सुमित और आठ-दस अन्य लोग दीवार तोड़ रहे थे। जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पुलिस के सामने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आरोपी अपनी कारें छोड़कर मौके से फरार हो गए। एसीपी का कहना है कि कुल 13 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।