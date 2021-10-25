Ghaziabad News: प्लॉट पर कब्जे करे दो पक्षों में फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल

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एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस को बेहटा हाजीपुर में संपत्ति विवाद में दो पक्षों में फायरिंग की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पांच लोगों को हिरासत में लेकर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। इस दौरान पीड़ित पक्ष संजय धामा की ओर से बताया गया कि कॉलोनी में 400 वर्गगज के प्लाट पर गजेंद्र सिंह ने कब्जा कर रखा है। जबकि उक्त प्लॉट को न्यायालय से संजय धामा के पक्ष में निर्णय सुनाया गया है, लेकिन गजेंद्र सिंह प्लॉट से कब्जा नहीं छोड़ रहा है। सोमवार को दोनों पक्ष प्लॉट पर कब्जे को लेकर आमने-सामने आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनाें ओर से 10 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। एसीपी ने बताया कि गजेंद्र पक्ष की ओर से ऋषिपाल बालियान अपने साथियों के साथ पहुंचा और कई राउंड फायरिंग की। गोली संजय पक्ष के संदीप के पैर में लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसीपी ने बताया कि मौके से ऋषिपाल पक्ष के पांच लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं, संजय धामा की तरफ से शिकायत दी गई है।