फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Fire-fighting system to be installed at Loni Combined Hospital.

Ghaziabad News: लोनी संयुक्त अस्पताल में लगेगा फायर फाइटिंग सिस्टम

Fri, 09 Oct 2026 02:49 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Fire-fighting system to be installed at Loni Combined Hospital.
गाजियाबाद। लोनी के संयुक्त अस्पताल में जल्द ही फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। अस्पताल भवन के निर्माण के करीब तीन वर्ष बाद अब आग से बचाव के इंतजाम किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए शासन स्तर से 22.93 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्पताल में अग्निशमन उपकरण और जरूरी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
विज्ञापन

अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज, तीमारदार और स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहते हैं। ऐसे में आग लगने की स्थिति में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद शासन स्तर से 22.93 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी द्वारा अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। सिस्टम में आग से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण और व्यवस्थाएं शामिल की जाएंगी। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी अग्निसुरक्षा से संबंधित जरूरी तैयारियां पूरी कराई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि फायर फाइटिंग सिस्टम लगने के बाद अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग के मानकों के अनुरूप अस्पताल को तैयार करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed