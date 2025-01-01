Ghaziabad News: इंदिरापुरम में तीन झुग्गियों में लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख

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दमकल विभाग के अनुसार, पांच नवंबर की रात वैशाली अग्निशमन केंद्र को इंदिरापुरम में एक मकान में आग लगने की सूचना मिली तो दो फायर टैंकर भेजे गए। हालांकि त्योहारों के चलते बाजार में जाम में फंस गई। इस पर वैशाली अग्निशमन केंद्र से एक अतिरिक्त एफक्यूआरवी (फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल) भी रवाना की गई। कंट्रोल रूम को भी जाम की स्थिति से अवगत कराया गया। सीएफओ सौरभ सिंह ने बताया कि कुछ देर बाद दमकल की टीम जाम से निकलकर न्यायखंड-3 में शुक्र बाजार पार्क के सामने स्थित झुग्गियों में पहुंची। वहां आग की लपटें उठ रही थीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।तीन लोगों की झुग्गियां और सामान जलासीएफओ ने बताया कि आग से विक्की, सत्य और सागर की झुग्गियां और सामान जल गया। तीनों मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़ के रहने वाले हैं। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। उधर तीनों पीड़िताें का कहना है कि वह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में अब दिवाली की खुशियों से पहले आग ने उनकी गृहस्थी उजाड़ गई। अब उन्होंने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है।