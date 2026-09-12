गाजियाबाद: आदित्य मेगा सिटी में पांचवीं मंजिल के स्टोर रूम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू, टला हादसा
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 04:47 PM IST
सार
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैभव खंड स्थित आदित्य मेगा सिटी में शनिवार को आग लग गई। सोसायटी की पांचवीं मंजिल पर बने एक स्टोर रूम में यह घटना हुई। आग लगने से परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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विस्तार
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैभव खंड स्थित आदित्य मेगा सिटी में शनिवार को आग लग गई। सोसायटी की पांचवीं मंजिल पर बने एक स्टोर रूम में यह घटना हुई। आग लगने से परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग पांचवीं मंजिल स्थित स्टोर रूम में लगी थी। आग लगने का कारण एसी में हुआ शॉर्ट सर्किट था। सोसायटी के निवासियों ने भी आग बुझाने में तत्काल सहायता की। उनकी मदद से आग को ज्यादा फैलने से रोका जा सका। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया।
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आग का कारण और नियंत्रण
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने आग के कारणों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पांचवीं मंजिल के स्टोर रूम में एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल की दो गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सोसायटी के लोगों ने भी आग बुझाने में सक्रिय भूमिका निभाई।
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जनहानि नहीं, बड़ा हादसा टला
इस अग्निकांड में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों के अनुसार, आग को ज्यादा फैलने से रोक लिया गया था। फिलहाल गोदाम और आसपास के क्षेत्रों से धुआं निकालने का काम जारी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और खतरा न हो।
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