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गाजियाबाद: रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप; लाखों के कपड़े जले

Tue, 06 Oct 2026 01:19 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 06 Oct 2026 01:19 PM IST
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Fire breaks out at readymade garment showroom
रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद के अंबेडकर रोड स्थित यूएस पोलो एसोसिएशन के कपड़े के शोरूम के स्टोर में मंगलवार की सुबह करीब 11.40 बजे अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने चार पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया। 

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शोरूम के मालिक विनय बंसल ने बताया कि स्टोर में गर्मी और सर्दी के रेडीमेड कपड़े रखे थे। आग पर काबू पाने से पहले ही लाखों रुपए के कपड़े जल गए। गनीमत रही कि आग शोरूम के दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में लगी। आग शोरूम तक पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया।
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