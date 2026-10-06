गाजियाबाद: रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप; लाखों के कपड़े जले

गाजियाबाद के अंबेडकर रोड स्थित यूएस पोलो एसोसिएशन के कपड़े के शोरूम के स्टोर में मंगलवार की सुबह करीब 11.40 बजे अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने चार पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया।

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