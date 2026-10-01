फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Fire breaks out at online delivery app store in Ghaziabad

गाजियाबाद: इंदिरापुरम के नीति खंड-1 में ऑनलाइन डिलीवरी एप के स्टोर में भीषण आग, बराबर की दुकान भी चपेट में

Thu, 01 Oct 2026 05:21 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, इंदिरापुरम (गाजियाबाद)
संवाद न्यूज एजेंसी, इंदिरापुरम (गाजियाबाद) Published by: Akash Dubey Updated Thu, 01 Oct 2026 05:21 PM IST
सार

नीति खंड-1 में बृहस्पतिवार को ऑनलाइन डिलीवरी एप के स्टोर में भीषण आग लग गई। आग ने बराबर की दुकान को भी चपेट में लिया। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं।

विज्ञापन
Fire breaks out at online delivery app store in Ghaziabad
धू-धूकर जलता स्टोर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम के काला पत्थर रोड स्थित नीति खंड-1 में बृहस्पतिवार को ऑनलाइन डिलीवरी एप के स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बराबर की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के दुकानदारों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन



सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग के आसपास फर्नीचर की दुकानें होने के कारण इसके तेजी से फैलने की आशंका बनी रही। एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। फिलहाल दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed