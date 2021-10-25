फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Father killed, son injured after being hit by a truck.

Ghaziabad News: ट्रक की टक्कर से पिता की मौत, बेटा घायल

Tue, 06 Oct 2026 01:59 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Father killed, son injured after being hit by a truck.

विज्ञापन
साहिबाबाद। साहिबाबाद थानाक्षेत्र में 19 सितंबर को तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेट सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता सदाकत हुसैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, उनके बेटे वसीम अहमद घायल है। परिजन की ओर से रविवार को साहिबाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़ित वसीम निवासी सीतापुरी, मुरादाबाद ने पुलिस को बताया कि 19 सितंबर को वह अपने पिता सदाकत हुसैन के साथ अपने भाई के पास दिल्ली जा रहे थे। सुबह करीब नौ बजे शहीदनगर मेट्रो स्टेशन के पास अज्ञात ट्रक ने पीछे से उनकी बुलेट को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद चालक ट्रक से पिता सदाकत हुसैन को कुचलते हुए भाग गया। वह बाल-बाल बचे। दोनों घायलों को तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान सदाकत हुसैन की मौत हो गई। इसके बाद वह पिता के शव को लेकर मुरादाबाद अपने गृह जिले चले गए और वहां उनको सुपर्द ए खाक कर दिया। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रही है। कैमरों की फुटेज खंगालकर अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed