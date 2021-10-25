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Ghaziabad News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर पिता-पुत्रों पर चाकू-तलवार से हमला

Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
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Father and sons attacked with knives and swords inside their home over an old enmity
गाजियाबाद। पुरानी रंजिश के चलते गाजियाबाद के रईसपुर गांव में एक घर में घुसकर पिता और उनके दो बेटों पर चाकू-तलवार से हमला किया गया। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मधुबन बापूधाम पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता अमजद ने बताया कि वह अपने बेटों साजिद और राशिद के साथ घर पर थे। तभी आरोपी अमजद अपने साथियों युसूफ, समीर और सोहेब के साथ आया। उन्होंने चाकू और तलवार से हमला कर दिया। आरोपियों ने घर के सामान में भी तोड़फोड़ की, जिससे भारी नुकसान हुआ। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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