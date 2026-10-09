फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Farmers' plea reaches Chief Minister; GDA to allot 6% developed land after 14 years.

Ghaziabad News: मुख्यमंत्री तक पहुंची किसानों की गुहार, 14 साल बाद जीडीए देगा 6 प्रतिशत भूखंड

Fri, 09 Oct 2026 02:54 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
Farmers' plea reaches Chief Minister; GDA to allot 6% developed land after 14 years.

विज्ञापन
गाजियाबाद। भोपुरा के किसानों को 35 साल बाद न्याय की उम्मीद जगी है। कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना में जमीन दे चुके किसानों को 6 फीसदी विकसित भूखंड देने के लिए जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने 10 दिन में आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। किसानों की गुहार मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के बाद शासन स्तर पर एक्शन हुआ है।
जीडीए सचिव विवेक मिश्रा ने बताया कि अभी तक 39 किसानों के आवेदन आए हैं। अन्य प्रभावित किसानों को एक हफ्ते का मौका दिया गया है। विकास शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने वाले किसानों की रसीद वेरिफाई कर 6 फीसदी के हिसाब से इंद्रप्रस्थ योजना में विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
विज्ञापन

बता दें कि 1991 में जीडीए ने भोपुरा गांव की करीब 91 एकड़ जमीन कोयल एन्क्लेव योजना के लिए अधिग्रहीत की थी। सितंबर 2012 में जीडीए की 130वीं बोर्ड बैठक में प्रभावित किसानों को 6 फीसदी विकसित भूखंड देने पर सहमति बनी थी। कई किसानों ने विकास शुल्क जमा भी कर दिया था, लेकिन 14 साल तक उन्हें भूखंड नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

2014 से किसान मांग पर अड़े हैं और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। अशोक कुमार और दिनेश कुमार ने मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, जिसके बाद जीडीए टीम ने किसानों से मिलकर जल्द आवंटन का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed