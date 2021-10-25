Ghaziabad News: महिला का शव रख कर कर रहे थे परिजन प्रदर्शन, घर हो गई चोरी

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साहिबाबाद। टीला मोड़ थाने के सामने लोनी-भोपुरा रोड पर शनिवार शाम को परिजन महिला का शव रखकर हुए हंगामा कर रहे थे। वहीं, चोरों ने महिला के घर से ढाई लाख के जेवरात और 70-80 हजार रुपये चुरा लिए। मां का संस्कार करके छोटा बेटा जब घर में घुसा तो घटना का पता चला। पीड़ित बेटे ने पुलिस को शिकायत दी है। वहीं, 25 दिन बाद भी पुलिस किशोरी की तलाश नहीं कर पाई है। उधर, डीसीपी ने सोमवार को फर्रुखनगर चौकी इंचार्ज सत्यजीत को तलब किया और इस मामले में पूछताछ की। हालांकि मामले की जांच साहिबाबाद एसीपी कर रहे हैं। बता दें कि यह मामला 11 सितंबर को शुरू हुआ, जब थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गांव के ही युवक पर आरोप लगाया था। रिपोर्ट के बाद पुलिस युवक के परिवार पर किशोरी को तलाश रही थी। आरोपी युवक के परिजनों आरोप है कि 29 सितंबर की रात किशोरी की मां और भाई दस-बारह लोगों के साथ युवक के घर पहुंचे और मारपीट की। उन्होंने युवक की मां से जहर खाकर मर जाने को कहा और युवक के मिलने पर उसकी हत्या की धमकी भी दी। 30 सितंबर को युवक के माता-पिता फर्रुखनगर पुलिस चौकी पहुंचे तो प्रभारी ने किशोरी को तलाश न कराने पर युवक की मां को चौकी से वस्त्रहीन करके घर भेजने की धमकी दी थी। इस घटना से सदमे में आकर युवक की मां ने जहरीला पदार्थ पी लिया।

