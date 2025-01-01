Ghaziabad News: युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन ने किया थाने पर हंगामा

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पूजा कॉलोनी निवासी जगतराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा मनीष अपने दोस्त रमेश राय उर्फ लालका निवासी पूजा कॉलोनी और दो अन्य साथियों के साथ घर से गया था। इसके बाद वह वापस नहीं आया। फोन पर किसी व्यक्ति ने उनको सूचना दी कि उनका बेटा भगत सिंह चौक पर पड़ा है। वह मौके पर पहुंचे तो मनीष मृत अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला। उधर, रविवार को परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए ट्रोनिका थाने पर धरना-प्रदर्शन किया। परिजन ने आरोप लगाया कि मनीष की गर्दन कटी हुई थी। मौके पर एक सफेद कार भी खड़ी मिली। मृतक के पिता ने थानाप्रभारी से मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस के आश्वासन पर ही परिजन शांत होकर घर लौटे।एसीपी लोन रामकिशन ने बताया कि परिजन की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल जा रही हैं। हालांकि अभी तक की जांच में सड़क हादसा ही सामने आया है और उसी में युवक की मौत हुई है।