Ghaziabad News: शिकायत की सुनवाई न होने पर जताई नाराजगी

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पर्यावरणविद प्रसून पंत का कहना है कि सेक्टर 16 के दुकानदारों ने बरसाती नालों पर रैंप बना लिए हैं। अग्रसेन चौक से अटल चौक तक नाले ढके जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथों और सड़कों पर भी अवैध वेंडर अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे पैदल चलने वालों को परेशानी होती है और आए दिन जाम लगता है।पंत ने बताया कि कई हादसे भी हो चुके हैं। बावजूद जिम्मेदार अधिकारी नहीं चेत रहे। प्रसून पंत ने कहा कि कार्रवाई न होने पर वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्थानीय अदालत का रुख करेंगे। वहीं, इस मामले में वसुंधरा जोनल प्रभारी राजेश गुप्ता का कहना है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाया जा चुका है, यदि फिर से अतिक्रमण हो रहा है तो टीम भेज कर रिपोर्ट मंगाई जाएगी और अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा।