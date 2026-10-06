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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Explosion in gunpowder kept for Ravana effigy; seven injured, including a father and his sons.

Ghaziabad News: रावण के पुतले के लिए रखे बारूद में धमाका, पिता-पुत्रों समेत सात घायल

Tue, 06 Oct 2026 02:26 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:26 AM IST
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Explosion in gunpowder kept for Ravana effigy; seven injured, including a father and his sons.
साहिबाबाद। लाजपतनगर स्थित शनि चौक चौकी के सामने रामलीला मैदान के सामुदायिक केंद्र में सोमवार सुबह रावण का पुतला बनाने के लिए रखे बारूद में एक के बाद एक पांच धमाके हुए। आबादी के बीच हुए हादसे में पिता और दो पुत्रों समेत पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक बच्ची समेत दो स्थानीय लोग मामूली घायल भी हुए।
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पांचों गंभीर घायलों को पहले पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी व सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है।
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हादसा सुबह करीब 9:20 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक, सामुदायिक केंद्र के हॉल में लोग हीटर पर खाना पका रहे थे। इसी दौरान हीटर से निकली चिंगारी पास में रखे 10 टन से अधिक बारूद के ढेर तक पहुंच गई। इसके बाद धमाके होने लगे। यह बारूद रावण के पुतले में लगने वाले बम बनाने के लिए लाकर रखा गया था।
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हादसे में हापुड़ के पिलखुवा निवासी अनिल (45), उनके दो बेटे रजत (29) व ऋषभ (22), कारीगर राजू (35) और महेंद्र (36) झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी समेत कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
पुलिस के अनुसार, अनिल को रामायण कला संगम समिति की ओर से करीब 10 साल से रावण का पुतला बनाने का ठेका मिलता आ रहा है। इस साल भी वह बेटों और कारीगर के साथ समिति के लिए दो अक्तूबर को पुतला बनाने के लिए यहां आए थे।

धमाकों की चपेट में आने वालों में 10 वर्षीय विंपी जैन और पूजा करने जा रहे बी ब्लॉक निवासी संदीप भी शामिल हैं। धमाके के बाद संदीप के ऊपर ईंट आकर गिर गई, जबकि बच्ची सामने अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा लगा है। दोनों मामूली घायल हैं।
डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल के अनुसार, मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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