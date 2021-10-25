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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Exhibition of household appliances held; goods worth 30,000 sold at the trade fair.

Ghaziabad News: घरेलू उपकरणों की लगी प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर में बिके 30 हजार के सामान

Sun, 25 Oct 2026 01:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:07 AM IST
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Exhibition of household appliances held; goods worth 30,000 sold at the trade fair.
गाजियाबाद। वेव सिटी के सामुदायिक केंद्र में शनिवार को एमएसएमई ट्रेड फेयर आयोजित हुआ। इसमें लघु उद्यमों और हस्त शिल्पियों के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। मिक्सर, ग्राइंडर, गीजर, हीटर, किचन चिमनी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बर्तन और वेलनेस उत्पादों के स्टॉल लगाए गए।
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आयोजक मंडल के रणविजय सिंह ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर छोटे उद्योगों को एक मंच प्रदान किया गया। घरों में कपड़ा, स्वेटर व अन्य उत्पाद तैयार कर रहीं महिलाओं ने भी स्टॉल लगाए। इस प्रदर्शनी में करीब 30 हजार रुपये की बिक्री हुई। राजीव, अंबिका, भगवत प्रसाद, सोनू, शशांक, अभिषेक कुमार, संजय, पिंकी और प्रवेश सहित कई लोगों ने इसमें भाग लिया।
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