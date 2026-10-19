Ghaziabad News: हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से इंजीनियर गंभीर

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वह गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टीना रबर कंपनी में इंजीनियर हैं। शनिवार शाम करीब पांच बजे वह बाइक से गन्नौर से नोएडा लौट रहे थे। इसी दौरान पुश्ता चौकी क्षेत्र में पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीकी जगमोहन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से फरार वाहन चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर शनिवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। हरियाणा के सिरसा निवासी सुरेंद्र (35) पुत्र सज्जन सिंह नोएडा के सेक्टर-115 में रहते हैं।