Ghaziabad News: राखी बांधने निकली वृद्धा की हादसे में मौत, बेटा और पोता गंभीर

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मसूरी। भाई को राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की बाइक को कल्लूगढ़ी रोड पर टेंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 72 वर्षीय वीरवती की मौत हो गई। उनका बेटा और छह वर्षीय पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे डीपीएसजी स्कूल के पास हुआ।बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित मोहम्मदपुर कलां निवासी वीरवती पत्नी ताराचंद अपने छोटे भाई किरनपाल सैनी को राखी बांधने कुशलिया गांव आ रही थीं। बाइक पर उनके साथ बेटा सतेन्द्र (36) और छह वर्षीय पोता लव भी थे। कल्लूगढ़ी रोड पर पहुंचते ही टेंपो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।मसूरी थाना पुलिस ने तीनों को सीएचसी डासना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने वीरवती को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में सतेन्द्र और लव को गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल रेफर किया गया। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि दोनों की हालत फिलहाल सामान्य है।हादसे के बाद टेंपो चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर टेंपो और चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।