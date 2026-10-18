Ghaziabad News: कुत्तों के भौंकने और पीछे दौड़ने से बिगड़ा स्कूटी का संतुलन, बुजुर्ग की मौत

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पुलिस के मुताबिक, रमेश चंद वर्मा पुत्र छोटे लाल रात करीब आठ बजे स्कूटी से घर लौट रहे थे। सिहानी चुंगी के पास कुत्तों के भौंकने और पीछे दौड़ने से उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना परिजनों को दी। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। विज्ञापन

रात करीब 10:45 बजे अस्पताल से सूचना मिलने पर सिहानी गेट थाना पुलिस पहुंची। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट दिखाई नहीं दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, रमेश चंद वर्मा पुत्र छोटे लाल रात करीब आठ बजे स्कूटी से घर लौट रहे थे। सिहानी चुंगी के पास कुत्तों के भौंकने और पीछे दौड़ने से उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना परिजनों को दी। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।रात करीब 10:45 बजे अस्पताल से सूचना मिलने पर सिहानी गेट थाना पुलिस पहुंची। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट दिखाई नहीं दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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गाजियाबाद। सड़क पर कुत्तों के भौंकने व पीछे दौड़ने से स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और 66 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। सिहानी चुंगी के पास शनिवार रात घर लौटते समय स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में सिहानी निवासी रमेश चंद वर्मा सड़क पर गिर पड़े। परिजन उन्हें संजयनगर स्थित यशोदा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।