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Ghaziabad News: जाम से मुक्ति दिलाने पर होगा काम, आईटीएमएस से नगर आयुक्त ने जांची शहर की व्यवस्था

Fri, 09 Oct 2026 02:54 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:54 AM IST
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Efforts to be made to alleviate traffic congestion; Municipal Commissioner inspected the city's traffic management system via ITMS.

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गाजियाबाद। आगामी त्योहारों पर शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने विशेष योजना बनाई है। नगर आयुक्त ने बताया कि इसके तहत चौधरी मोड़, हापुड़ चुंगी, हापुड़ तिराहा, कौशांबी स्थित लालबत्ती, इंदिरापुरम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मोड़ और राजनगर एक्सटेंशन मोड़ पर यातायात का दबाव घटाने के लिए आवश्यकतानुसार घुमावदार मोड़ तैयार किए जाएंगे। साथ ही शहर के अत्यधिक व्यस्त बिंदुओं पर वाहनों की आवाजाही निर्बाध रखने के लिए निर्माण विभाग और यातायात पुलिस को समन्वय से कार्य करने के लिए कहा गया है।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बुधवार को निगम मुख्यालय स्थित एकीकृत नियंत्रण कमांड केंद्र से आईटीएमएस के जरिये शहर के 50 मुख्य स्थानों की स्थिति परखी और यातायात को सुचारु बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कैमरों के जरिये सड़कों पर चल रहे विकास और रखरखाव कार्यों का जायजा लिया। इसमें सड़क विभाजक की मरम्मत, पथ-प्रकाश सुधार, पेड़ों की छंटाई, यंत्रीकृत सड़क सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए धुआंरोधी तोप का संचालन प्रमुखता से शामिल रहा। नगर आयुक्त ने बताया कि मैदानी निरीक्षण के साथ-साथ तकनीक के माध्यम से भी सघन निगरानी की जा रही है।
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त्योहारों के दौरान शहर में स्वच्छता और यातायात व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। आईटीएमएस के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और निर्माण कार्य समय से पूरे हों। -विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त
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नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में सभी संबंधित स्थलों पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वापस मुड़ने वाले मोड़ के निर्माण और सड़क सुधार के कार्यों को धरातल पर जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाएगा। -नरेंद्र कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता (निर्माण)
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