Ghaziabad News: मैच खिलाने को लेकर विवाद, क्रिकेट स्टेडियम में मारपीट और हवाई फायरिंग

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गांव कादराबाद निवासी पवन कुमार का पुलिस चौकी के पास उज्ज्वल क्रिकेट स्टेडियम है। पवन कुमार की शिकायत के अनुसार शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे मैच के लिए स्टेडियम बुक किया गया था। आरोपी पक्ष मैच खेलने के लिए स्टेडियम पहुंचा था। मैच देरी से खिलाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।आरोप है कि अरुण राणा, शिवम राणा, अंकित और उनके साथ आए 22-23 अन्य लोगों ने स्टेडियम में घुसकर नौकर के साथ मारपीट की। विरोध करने पर संचालक हिमांशु और पवन के बेटे उज्ज्वल को बैट और डंडों से पीटकर घायल कर दिया। आरोपियों ने गले से सोने की चेन छीनने और हवाई फायरिंग करने का भी आरोप है। मारपीट के दौरान उज्ज्वल ने कैंटीन में और हिमांशु ने मंडप की तरफ भागकर जान बचाई। घटना से स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई।एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मैच खिलाने में देरी को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पवन कुमार की तहरीर पर अरुण राणा, शिवम राणा, अंकित समेत 22-23 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।