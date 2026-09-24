Ghaziabad News: तुलसी निकेतन के पार्कों में पेड़ों की छंटाई की मांग
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 AM IST
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साहिबाबाद। तुलसी निकेतन कॉलोनी के पार्कों में पेड़ों की बढ़ती शाखाओं और घने पत्तों के कारण सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पार्कों में लगे पेड़ काफी बड़े और घने हो गए हैं। इनकी शाखाएं स्ट्रीट लाइट की रोशनी को नीचे पहुंचने से रोक रही हैं। इसके कारण रात के समय पार्कों और आसपास के घरों के सामने अंधेरा रहने की शिकायत सामने आई है। तुलसी निकेतन आरडब्ल्यूए के सचिव किशन सिंह रावत ने इस संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजकर पेड़ों की छंटाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पार्कों में पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को रात के समय परेशानी होती है। अंधेरे का फायदा उठाकर बाहरी लोगों पार्क में जमा हो जाते हैं। जीडीए के सहायक अभियंता रुद्रेश शुक्ला का कहना है कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है। जल्द ही मौका का निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी।
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