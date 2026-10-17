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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Demand for providing modern facilities at the ESIC hospital, raised via a letter to the Labour Minister

Ghaziabad News: श्रम मंत्री को पत्र लिखकर ईएसआईसी अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं देने की मांग

Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
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Demand for providing modern facilities at the ESIC hospital, raised via a letter to the Labour Minister
मोदीनगर। बागपत-मोदीनगर से सांसद राजकुमार सांगवान ने प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर को पत्र लिखा है। उन्होंने ईएसआईसी अस्पताल में आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। सांसद ने बताया कि उन्होंने मंत्री से मोदीनगर के दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित ईएसआईसी अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का आग्रह किया है।
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सांसद ने अस्पताल में डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईकोकार्डियोग्राफी और सीटी स्कैन जैसे मेडिकल उपकरण लगाने की मांग की। राजकुमार सांगवान ने कहा कि मोदीनगर क्षेत्र में हजारों श्रमिक और उनके परिवार रहते हैं। इसलिए ईएसआईसी अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं होना आवश्यक है।
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