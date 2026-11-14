दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: मां और 10 माह के बेटे की मौत, चार साल के बच्चे का पैर कटा; पति गंभीर

रैयान का पैर कटकर हुआ अलग

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पूरा परिवार सड़क पर गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गया। हादसे में असलम, गुलशन व दोनों बच्चों को गम्भीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने गुलशन को मृत घोषित कर दिया, जबकि अरसलान को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, चार वर्षीय रैयान का पैर कटकर अलग हो गया, घायल असलम व रैयान को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया।