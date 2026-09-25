Ghaziabad News: प्रेम प्रसंग में बहू पर ससुर की हत्या के प्रयास का आरोप, पति से मारपीट
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:23 AM IST
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साहिबाबाद। थानाक्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला पर उसके ससुर (71) ने हत्या के प्रयास करने का आरोप लगाया है। उस पर पति से मारपीट करने और देवर का मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ससुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बहू के अपने सहकर्मी से संबंध हैं, इसके कारण बेटे और बहू के बीच पांच माह से विवाद चल रहा था। 16 फरवरी को बहू के प्रेमी ने घर आकर बेटे से गाली-गलौज और मारपीट की थी। 26 मई को बहू नकदी और गहने लेकर घर से चली गई थी। 13 सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे वह वापस आई और बेटे से मारपीट करने लगी। जब ससुर ने बेटे को बचाया, तो बहू ने रसोई से चाकू उठाया और मारने को दौड़ी। शोर सुनकर छोटा बेटा मौके पर पहुंचा और घटना का वीडियो बनाने लगा। आरोप है कि बहू ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। प्रभारी एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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