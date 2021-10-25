Ghaziabad News: क्रेडिट कार्ड से दो लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज किया
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
मोदीनगर। साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से दो लाख रुपये की खरीदारी कर ली। खरीदारी का मैसेज आने पर पीड़ित को मामले की जानकारी हुई। भोजपुर के गांव शकूरपुर निवासी महेश कुमार के क्रेडिट कार्ड से यह ठगी हुई है। अपराधियों ने बीती 27 जुलाई को उनके क्रेडिट कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया। उन्होंने लगभग दो लाख रुपये की खरीदारी की। महेश कुमार का कहना है कि क्रेडिट कार्ड उनके पास ही था। उन्हें कोई ओटीपी नहीं मिला और न ही उन्होंने किसी को कार्ड की जानकारी दी थी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन