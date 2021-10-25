Ghaziabad News: डग्गामार बसों पर शिकंजा, 23 बसें सीज, 8.40 लाख का जुर्माना
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:36 AM IST
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गाजियाबाद। सड़कों पर दौड़ रही डग्गामार और अनधिकृत बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को ऑपरेशन कवच 2.0 के तहत चलाए गए अभियान में नियमों का उल्लंघन कर रही 23 बसों को सीज किया गया, जबकि 30 बसों के चालान काटे गए।
आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि प्रवर्तन टीमों ने प्रमुख मार्गों, हाईवे और बस अड्डों के आसपास चेकिंग की। इस दौरान बिना वैध परमिट, बिना फिटनेस और टैक्स चोरी कर चल रही बसों को पकड़ा गया। मौके पर परमिट, फिटनेस, बीमा, टैक्स रसीद और ड्राइवरों के लाइसेंस की जांच की गई। अभियान में कुल 8.40 लाख रुपये का जुर्माना वसूला और अधिरोपित किया गया।
उन्होंने कहा कि डग्गामार बसें सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऑपरेशन कवच 2.0 आगे भी जारी रहेगा।
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आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि प्रवर्तन टीमों ने प्रमुख मार्गों, हाईवे और बस अड्डों के आसपास चेकिंग की। इस दौरान बिना वैध परमिट, बिना फिटनेस और टैक्स चोरी कर चल रही बसों को पकड़ा गया। मौके पर परमिट, फिटनेस, बीमा, टैक्स रसीद और ड्राइवरों के लाइसेंस की जांच की गई। अभियान में कुल 8.40 लाख रुपये का जुर्माना वसूला और अधिरोपित किया गया।
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उन्होंने कहा कि डग्गामार बसें सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऑपरेशन कवच 2.0 आगे भी जारी रहेगा।
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