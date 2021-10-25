Ghaziabad News: अदालत ने यूसी ब्राउजर के दो चीनी अधिकारी भगोड़ा घोषित, प्राथमिकी दर्ज

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इंदिरापुरम। अदालत के आदेश पर सोमवार को इंदिरापुरम थाने में यूसी ब्राउजर से जुड़े दो चीनी नागरिक स्टीवन शी और डेमन शी के खिलाफ भागने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपी गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुए। वहीं, पुलिस मामले की जांच में सामने आया कि दोनों को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है और वे पहले ही देश छोड़कर जा चुके थे।पुलिस के अनुसार, यह मामला यूसी ब्राउजर के पूर्व अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह परमार के दायर वाद से जुड़ा है। पुष्पेंद्र गुरुग्राम कार्यालय में एसोसिएट निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने गाजियाबाद की अदालत में कंपनी के खिलाफ वाद दर्ज कराया था। परमार का आरोप था कि यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज पर चीन विरोधी खबरों को सेंसर किया जाता था। साथ ही, कथित तौर पर भ्रामक खबरें भी प्रकाशित की जाती थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आपत्ति जताने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। याचिका पर सुनवाई के बाद ही स्टीवन शी और डेमन शी के खिलाफ वारंट जारी हुए थे। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि अदालत ने स्टीवन शी और डेमन शी को भगोड़ा घोषित किया है। उन्होंने पुष्टि की कि अदालत के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।