Ghaziabad News: कहासुनी के बाद दंपती से मारपीट, महिला से अभद्रता का आरोप

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पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला ने बताया कि शुक्रवार देर शाम उसके पति का पड़ोस के एक युवक से विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद युवक अपने दो साथियों के साथ पहुंचा और पति से मारपीट करने लगा। बीच-बचाव करने आई महिला के साथ भी अभद्रता की गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने मामला शांत कराया। मारपीट में दंपती को चोटें आईं। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।