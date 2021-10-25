Ghaziabad News: जन्माष्टमी से लौटे दंपती से मारपीट, जातिसूचक टिप्पणी का आरोप

विज्ञापन



पीड़ित हरीशचंद्र कन्नौजिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पत्नी शकुंतला देवी के साथ खोड़ा के शृंगार विहार की गली नंबर-3 में किराये पर रहते हैं। इसी मकान में कल्लू खान भी परिवार के साथ रहता है। चार सितंबर को जन्माष्टमी की रात करीब 12:30 बजे दोनों जन्माष्टमी मनाकर घर लौटे। उन्होंने बताया कि कल्लू खान ने मकान का दरवाजा नहीं खोला, इससे करीब आधे घंटे तक घर के बाहर इंतजार करना पड़ा। बाद में उनके पड़ोसी दिनेश गुप्ता ने दरवाजा खोला। इसी बात को लेकर उनकी कल्लू खान से नोकझोंक हो गई। आरोप है कि कल्लूखान व उसके बेटे ने उन दोनों के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है और दोनों पिता-पुत्र को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

विज्ञापन

खोड़ा। खोड़ा थानाक्षेत्र में जन्माष्टमी मनाकर घर लौटे दंपती के साथ मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।